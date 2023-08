Tradition bei den Sportlern TV Düppenweiler lud wieder zum traditionellen Zeltlager

Unter ganz anderem Zeichen, nämlich der Faasend, stand dann der Donnerstag. Beim Show-Abend, an dem die Eltern als Gäste teilnahmen, wurden unter großem Beifall selbst eingeübte flotte Tänze vorgeführt. Am Freitag war Silvester angesagt. Es durfte zwar kein riesiges Feuerwerk abgeschossen werden, dafür war aber die Disco selbst ein großer Knaller. Bevor es Samstags ans Aufräumen und Packen ging, fand in der Hütte die Ehrung der Ordnungs-Wochensieger, die aus den Tagessiegern der sechs Gruppen hervorgegangen waren, statt. Es gab vom Globus gestiftete Geschenke. Sieger wurde ein an allen Tagen stets sehr exakt aufgeräumtes Zelt von Jungs, die damit ihre Liebe zur Ordentlichkeit bewiesen. So konnte die Organisatorin Bies abschließend zufrieden feststellen: „Trotz schlechtem Wetter war unser diesjähriges Zeltlager auch ohne Basteln wiederum sehr gelungen.“