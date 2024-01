Traditioneller Neujahrstreff des Löschbezirks Honzrath Honzrather Wehr blickt auf baldige Aufgaben

Am ersten Sonntag des neuen Jahres hatte der Löschbezirk Honzrath wieder zu seinem Neujahrstreff in den Schulungsraum des Gerätehauses eingeladen. Hierzu konnte der stellvertretende Löschbezirksführer Patrick Hahn neben den Aktiven und Alterskameraden als Gäste Bürgermeister Thomas Collmann mit seinem geschäftsführenden Beamten Michael Buchheit, Ortsvorsteher Joachim Gratz nebst Gemeinderats- und Ortsratsmitgliedern, die Vertreter der örtlichen Vereine und Gewerbetreibende willkommen heißen. Er erklärte: „Wir wollen in traditioneller Art und Weise sowie gemütlicher Atmosphäre auf das neue Jahr anstoßen. Ein Neujahrsempfang ist Rückblick und Vorschau zugleich.“