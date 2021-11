Fußball-Verbandsliga : Ausgerechnet jetzt fehlt der Top-Torjäger

Bartek Kreft (hier im blauen Trikot auf einem Archivbild gegen Brotdorf) hat in bislang 49 Verbandsliga-Spielen für den 1. FC Reimsbach 49 Tore erzielt, er trifft im Schnitt also in jeder Partie. Derzeit aber sitzt der 27-Jährige eine Rot-Sperre ab. Foto: Ruppenthal

Reimsbach Vier Siege in Folge hat der 1. FC Reimsbach zuletzt in der Fußball-Verbandsliga gefeiert, verbesserte sich so auf Rang zwei. Doch ob die Erfolgsserie am Samstag hält, ist fraglich. Zu Gast ist der noch ungeschlagene Tabellenführer FC Rastpfuhl.