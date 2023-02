Fastnacht : Topfstädter Prinzenpaare besteigen den Narrenthron

Düppenweiler Prinzessin Anna I. und Prinz Viktor I., sowie das Kinderprinzenpaar Jule I. und Maxim I., alle aus dem Hause Demskiy, grüßten alle Narren aus Topfstadt.

Im Gasthaus Zum Dorfkrug sind die Topfstädter Prinzenpaare vorgestellt worden. Prinzessin Anna I. und Prinz Viktor I., sowie das Kinderprinzenpaar Jule I. und Maxim I., alle aus dem Hause Demskiy, wohnhaft in der Meersch und stellvertretend für den Schützenverein grüßten alle Narren aus Topfstadt.

Nach dem Motto im aktuellen Jahr „Corona ade, Faasend juchee“ starten die Topfstädter Narren nach zwei Jahren Pause wieder in die Faasend.

Das Kinderprinzenpaar stellte Forderungen an die Erwachsenen, die über die Faasend einzuhalten sind.

Neben Wurfmaterial am Umzug, Lieblingsessen über die Närrischen Tage, schulfrei und längere Ausgehzeiten dürfen die Erwachsenen auch in dieser Zeit nicht schimpfen und Diktat und Rechnen zu Hause üben lassen.

Das Prinzenpaar berichtete über die Neuanschaffung eines eigenen Prinzenwagens durch das Umzugskomitee in diesem Jahr und schlug vor, dass sich die beiden Vereine Turnverein Abteilung Volleyball und das Historische Kupferbergwerk durch die Spende ihres Gewinns vom SR 3 Vereinsduell an der Finanzierung beteiligen sollten.

Die Verpackung des Haus Schommes ähnlich des Reichstages, ein zweiter Faasendumzug zur Förderung der Brauereien und die Unterstützung des Beckinger Karnevalsvereins und der Gemeinde durch den Auftritt beim Rathaussturm am Fetten Donnerstag in Beckingen waren Themen bei der Vorstellung.

Weitere Termine sind der Topfstädter Faasendumzug am Samstag, 18. Februar, um 15.11 Uhr, und der Kindermaskenball am Rosenmontag, 20. Februar, um 15.11 Uhr in der Kultur- und Sporthalle.