Beckinger Familiendrama : Tödliche Schüsse auf Sohn – Plädoyers am Saarbrücker Landgericht erwartet

Tödliche Schüsse auf Sohn – Plädoyers am Saarbrücker Landgericht erwartet

Möglicherweise fällt am Donnerstag (5. September) bereits am Saarbrücker Landgericht das Urteil im Prozess um Todesschüsse auf einen Beckinger. Foto: dpa/Uwe Anspach

Beckingen Der Prozess gegen einen 66-jährigen Saarländer wegen tödlicher Schüsse auf seinen Sohn neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag (5. September) um 9 Uhr werden im Landgericht Saarbrücken die Plädoyers gehalten, möglicherweise folgt noch am gleichen Tag das Urteil.

Der Angeklagte hat gestanden, seinen 29-jährigen Sohn erschossen zu haben. Die Anklage wirft ihm Totschlag vor. Ernst S. soll seinen Sohn am 1. Januar 2018 zuhause in Beckingen mit drei Schüssen getötet haben.

Am Tattag soll der Sohn über den Balkon in das Haus des Vaters eingedrungen sein. Nach dessen Weigerung, zu gehen, sei er „emotional so aufgewühlt“ gewesen, dass er geschossen habe, sagte der Angeklagte. Die Waffe habe er bereits im Sommer im Zimmer des Sohnes gefunden und behalten.