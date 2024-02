Fotos und Erzählungen Eintauchen in den schroffen Westen der irischen Insel

Thomas Reinhardt ist Journalist, Fotograf und Buchautor, Mitglied in der Gesellschaft für Naturfotografie und im Fotoclub Tele Freisen. Er hat das bezaubernde Land am Atlantik mehrmals besucht. Auf dem Wild Atlantic Way, mit über 2 600 Kilometern, eine der längsten Küstenstraßen der Welt, ist er von Süden bis an die Nordspitze gefahren und hat fotografische Impressionen gesammelt. Die live kommentierte Irland-Reise führt durch sechs Countys (Grafschaften). Zu den Höhepunkten der Tour zählen die Cliffs of Moher und der Nationalpark Burren, die Musikstadt Galway, Achill Island und die Cliffs of Slieve League. Zum Abschluss geht es zum sagenumwobenen Leuchtturm Fanad Head und schließlich nach Malin Head, dem nördlichsten Punkt der Insel. Dort fanden auch Dreharbeiten für das Kinospektakel „Star Wars: Die letzten Jedi“ statt. Zu sehen sind eine einmalige Küste mit gewaltigen Klippen, wunderschönen Buchten und Sandstränden. Hinzu kommen spektakuläre Landschaften mit Nationalparks und uralten Monumenten sowie quirlige Städtchen und verschlafene Orte mit urigen Pubs. Die stimmungsvolle Musik zur Fotoschau stammt von irischen Solisten und Bands, wie The Chieftains.