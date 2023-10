Tag der Schiene bei der Firma Puhl in Beckingen Welche Vorteile die Schiene mit sich bringt

Die alteingesessene Beckinger Transportfirma Puhl GmbH beteiligte sich am 17. September wieder am bundesweiten Tag der Schiene. Er bietet der Öffentlichkeit und interessierten Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, sich über umwelt- und klimafreundlichen Schienengüterverkehr zu informieren. Ziel war es auch, die Menschen von der Schiene zu überzeugen, indem sie sichtbar und erlebbar wird. Zudem sollte Jugendlichen ein Einblick in die vielfältigen Berufe der Branche gewährt werden.