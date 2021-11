Einfallsreiche Erfindung : Stefan Marx aus Düppenweiler hilft Pferden beim Durchatmen

Düppenweiler/Honzrath Stefan Marx aus Düppenweiler hat eine Inhaliermaske für Pferde erfunden. Diese soll nun als Patent anerkannt werden.

Ein Pferdenarr und Tüftler ist der 55-jährige Frührentner Stefan Marx aus Düppenweiler schon seit langem. Bereits in seiner Kindheit verbrachte der damals in Beckingen wohnende Junge mit Honzrather Wurzeln seine Freizeit auf dem dortigen Bauernhof Schwinn, wo es auch seinen Freund Frank Jungmann wegen der Pferde hinzog und sein Onkel Gilbert Weiß als landwirtschaftlicher Helfer arbeitete.

So war es auch mit seinem inzwischen im Alter von 29 Jahren verstorbenen Wallach Triple Magic. Bei diesem stellte sich im Alter von 14 Jahren eine Staub- und Pollenallergie mit Erstickungsanfällen ein. Triple Magic war gegen fast alles allergisch und sollte eingeschläfert werden. Doch sein Besitzer Marx wollte, dass sein Pferd weiterleben sollte. Als ausgefuchster Bastler, der auch im Rahmen seiner Tätigkeit auf der Dillinger Hütte viele Verbesserungsvorschläge unterbreitet hatte, wollte er etwas schaffen, was bei dem Tier für eine Linderung seiner Krankheit sorgen könnte. So experimentierte er in seiner als Werkstatt ausgestatteten Garage seines Wohnhauses mit Haushaltsgeräten wie Wasserkocher, Plastikschüsseln und ähnlichen Utensilien sowie mit Ultraschall, bis irgendwann die gewünschte Maske zum Inhalieren für Pferde, so auch erfolgreich bei seinem Wallach Triple Magic eingesetzt, entstanden war