Gemeinderat beschließt : Stationäre Blitzer sollen nach Oppen, Beckingen und Hargarten kommen

Beckingen Die Gemeinde Beckingen will einige neue Blitzer aufstellen. Eine Ausschreibung für die entsprechende Technik hierzu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit hoher Mehrheit bei zwei Enthaltungen beschlossen.

Es geht dabei um drei Blitzersäulen, die nach Worten von Bürgermeister Thomas Collmann an den folgenden Stellen aufgestellt werden sollen: am Ortseingang von Oppen in der Oppener Straße aus Richtung Lückner kommend, am Ortseingang von Hargarten in der Brotdorfer Straße aus Richtung Brotdorf kommend und in Beckingen in der Dillinger Straße zwischen dem Kreisel und dem Ortsausgang in Richtung Dillingen.