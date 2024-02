Fußball-Verbandsliga Das Jahr beginnt für Reimsbach mit einem Knaller

Der 30-jährige Groß, der seit dem Start in die Vorbereitung gemeinsam mit Portz für die Verbandsliga-Mannschaft des FCR verantwortlich ist, will die Chance, die sich seinem Team bietet, am Schopf packen. Denn Reimsbach möchte noch mal vorne angreifen, wie Geschäftsführer Michael Buchheit sagt: „Und Platz zwei ist nicht so weit weg,“