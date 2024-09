Menschen mit und ohne Handicap Ein Fest im Geiste der Inklusion

Diese integrativen Aktivitäten kommen gut an und ziehen weite Kreise, sagt Jürgen Ehl: „Zurzeit werden zirka 50 Kinder und junge Erwachsene in zwei Trainingseinheiten (Fußball und Leichtathletik) betreut.“ Aber es gehe mittlerweile nicht mehr alleine um sportliche Aktivitäten: Neben den eigentlichen Trainingsangeboten finden jährliche Ferienfreizeiten und Fahrten zu Fußball-, Handball-, Basketball- oder Eishockeyspielen statt. In diesem Jahr ging es außerdem eine Woche an den Bodensee. Auch der Bundestag in Berlin wurde schon zweimal besucht. Und damit es die Menschen mit Beeinträchtigung noch leichter haben, die Angebote in Oppen in Anspruch zu nehmen, ging der Verein „Kus MB“ noch einen Schritt weiter: 2021 hat der Verein einen Kleinbus gekauft, mit dem Sportler, denen es nicht möglich ist selbst auf den Sportplatz nach Oppen zu kommen, zu Hause abgeholt und nach dem Training wieder nach Hause gebracht. Ein Student und eine Studentin wechseln sich hierbei mit den Fahrten ab.