Neubau in Honzrath : Spatenstich für die neue Reitsporthalle

Honzrath Bis Juni des kommenden Jahres soll der Neubau im Honzrather Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum abgeschlossen sein.

Auf dem Gelände zwischen den Straßen nach Düppenweiler und Reimsbach, das von der Gemeinde nach Zustimmung des Ortsrates und Gemeinderates im September 2018 gekauft wurde, soll eine 51 Meter breite und 72 Meter lange Halle als Reitanlage mit Pferdestall und Lager errichtet werden. Nachdem der Bauantrag im April dieses Jahres gestellt worden war, erteilte das Landratsamt – Untere Bauaufsichtsbehörde – in Merzig erst am 26. September die Genehmigung. Dann wurde umgehend der Auftrag zur Fertigung an die Hallenbaufirma Wolf System GmbH in Osterhofen erteilt.