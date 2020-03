Soulful Konzert in Oppen : „Soulful Celebration“ im Oppener Kulturzelt

Seine Stimme ist ein Erlebnis: Kirk Smith ist als Solist das Herz von „Soulful Celebration“. Foto: Stefan Maurer

Oppen Solist Kirk Smith bringt mit einem 80-köpfigen Chor und Profi-Musikern Pop- und Gospel-Songs auf die Bühne.



Das Bühnenprojekt „Soulful Celebration“ mit dem amerikanischen Gospel-Pastor Kirk Smith und einem vielköpfigen Gesangsensemble unter Leitung des Dillinger Kantors Thomas Bernardy gastiert am Freitag, 13. März, um 20 Uhr, im Festzelt in Oppen auf dem Dorfplatz. Zu hören gibt es moderne Gospel-Stücke und Pop-Songs in besonderem Arrangement.

Bei „Soulful Celebration“ handelt es sich um eine saarländische Produktion mit überregionalem Charakter, bestehend aus Musikern der Rock- und Pop-Szene sowie klassischen Musikern rund um die Deutsche Radio Philharmonie und etwa 80 Sängern des „Soulful Chores“.

Der aus Chicago stammende Gospel-Pastor Kirk Smith lebt zurzeit in Berlin und ist seit seiner Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ bundesweit bekannt. Thomas Bernardy ist Kantor am Saardom in Dillingen und der musikalische Kopf von „Soulful Celebration“. Der Leiter der beiden Chöre „Der andere Chor“ und „Heartchor“, aus dessen Feder alle musikalischen Arrangements des Abends stammen, führt neben seiner musikalischen Direktion gleichzeitig als Moderator durch den Abend.