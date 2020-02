Beckingen Sonja und Andreas Lauer aus Beckingen retten ausrangierte Legehennen vor dem Schlachthof.

Insgesamt 40 aktive Mitglieder hat der Verein mit Sitz in Wolfsburg derzeit bundesweit, Sonja und Andreas Lauer sind nun die ersten Vereinsvertreter im Saarland: „Eigentlich komme ich aus dem klassischen Tierschutz, also Hund, Katze, Maus, ich habe alleine 14 Jahre lang im Dillinger Tierheim gearbeitet“, berichtet der studierte BWLer Andreas Lauer beim Besuch der Saarbrücker Zeitung.

Der Verein rettet jährlich bis zu 12 000 Legehennen, deren Legeleistung nicht mehr den Anforderungen der Eierindustrie entsprechen, vor dem sicheren Tod beim Schlachter, sagt der Tierschützer: „Sie legen immer noch Eier, aber eben nicht mehr so viele wie zuvor, deshalb sind sie in den Augen der Betriebe nicht mehr rentabel“, betont Sonja Lauer.

Die Mitglieder von „Rettet das Huhn“ nehmen sich dieser Tiere an und suchen private Paten, an die sie die Hühner dann vermitteln.

Die Krux an der Sache sei dabei, dass die Betriebe immer nur ihren gesamten Bestand an Hühnern abgeben, da die Kosten für ein „Entsorgungsunternehmen“ ansonsten dennoch anfallen würden: „Deshalb müssen wir vor einer Abholung immer bereits die Leute zusammenhaben, die die Tiere aufnehmen“, sagt Sonja Lauer.

Berechtigt sind dabei lediglich Privatpersonen, die sowohl ausreichend Platz, als auch einen geeigneten, vor Raubtieren gesicherten Hühnerstall haben. Zudem müssen sie sich verpflichten, die Tiere nicht zu schlachten: „Für die sehr kranken Tiere haben wir bei der Abholung immer einen Tierarzt dabei, der entscheidet, ob das Tier in eine Pflegestation gebracht werden soll“, sagt Andreas Lauer. Im Regelfall seien aber alle Tiere in einem jämmerlichen und verwahrlosten Zustand, so hätten die meisten Tiere zahlreiche Verletzungen, Geschwüre und im Prinzip kein Gefieder mehr: „Es ist wirklich erschreckend, wir haben zwar gewusst, dass die Zustände so schlimm sind, aber so etwas live zu sehen, ist nochmal etwas ganz anderes“, erinnert sich Sonja Lauer.