Am Samstag und Sonntag Feuerwehr Oppen lädt zu ihrem Sommerfest

Oppen (red) Traditionell am letzten Wochenende im August lädt die Freiwillige Feuerwehr in Opopen zu ihrem Sommerfest ein – so auch in diesem Jahr wieder. Und so steigt am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, die große Fête rund ums Gerätehaus in der St.-Florianstraße.

23.08.2024 , 13:21 Uhr

Am Wochenenende steigt bei der Feuerwehr in Oppen wieder das traditionelle Sommerfest rund ums Gerätehaus in der St.-Florian-Straße. Foto: Christian Beckinger