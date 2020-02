Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderfastnacht in Reimsbach

In moderner, kurzer Form führten die Akteuere den Märchen-Sketch „Hänsel und Gretel“ auf. Foto: nb

Reimsbach/Oppen Unter dem Motto „Kunterbunter Firlefanz“ stand am Sonntagnachmittag die dritte Auflage der Kinderfastnachtsveranstaltung der Theatergruppe Firlefanz Oppen. In der bunt dekorierten Reimsbacher Mehrzweckhalle hatten dabei die vielen Kinder und auch die sie begleitenden Erwachsenen jede Menge Spaß.

Los ging es mit dem Tanz der Funkenmariechen. Es folgte eine Bauchredner-Flaschengeist-Vorstellung mit Quiz über die in den drei Flaschen wohnenden Geister, darunter auch der Egal. Zum einstigen und immer noch populären Hit „Komm, hol’ das Lasso raus“ tanzten dann drei Indianer-Minis auf der Bühne. Live-Gesang mit den Texten „Das ist unsere Zeit“ und „Hey, das ist okay und w.u.n.d.e.r.v.o.l.l.“ bot der Kinderchor. Ein Schnellsprecher ließ dann das Wort Rhabarber durch stets erneutes Hinzufügen immer länger und zu einer Geschichte werden.

Bei einer Tanzdarbietung animierten die drei kleinen Flieger unter dem gleichnamigen Titel alle in der Halle zum munteren Mitmachen, das sich auch anschließend bei den Oberschenkelklopfern zu „Gumela viste“ und „Fley, fley, Floh“ fortsetzte. Köpfe und Gesang kamen dann abwechselnd im Manna-Manna-Takt aus drei bunten Mülltonnen zum Vorschein. Das bekannte Märchen „Hänsel und Gretel“ wurde als Sketch mit Handy, der Steckdose an dem Knusperhäuschen und den sieben trolligen Zwergen in Kurzform aufgeführt.