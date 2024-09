Sitzung beim Kreisfeuerwehrtag Im Kreis gehören 2143 Mitglieder zur Wehr

Zum Kreisfeuerwehrtag, der in diesen Tagen in Beckingen stattfand (wir berichteten), gehört traditionell eine Diensttagung der Wehrführungskräfte des Landkreises. Diese trafen sich in der Beckinger Schulturnhalle, wo sie von Kreisbrandinspekteur Siegbert Bauer begrüßt wurden. Bürgermeister Thomas Collmann sagte in seinem Grußwort: „Der heutige Tag bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Austausch und zur Weiterentwicklung unserer wichtigen Aufgaben im Brandschutz.“