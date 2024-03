Premiere in Hargarten Skatspieler ermitteln ihre Saarlandmeister

Premiere in der Hargarter Weidentalhalle: Erstmals fanden dort die saarländischen Einzelmeisterschaften im Skat statt. Organisiert hatten das Turnier die Skatfreunde Hargarten unter ihrem rührigen Vorsitzenden Roland Berwian. 80 Teilnehmer gingen dort an zwei Tagen an den Start, und zwar in den Alters- und Wettkampfklassen Herren, Damen, Senioren (ab 62 Jahre) und junge Leute (bis 35 Jahre). Viele von ihnen konnten sich mit ihrer Teilnahme und im Falle einer guten Platzierung für die südwestdeutschen Meisterschaften qualifizieren, die am 20. und 21. April in Manderscheid stattfinden werden. Denn aufgrund einer festen Quotenregelung nehmen pro Alters- und Wettkampfklasse 40 Prozent derjenigen, die beim Meisterschaftsturnier angetreten sind, auf den Titelkämpfen an der nächsthöheren Ebene teil, erläutert Roland Berwian.