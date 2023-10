Im Duell des letztjährigen Vizemeisters der Fußball-Verbandsliga, dem 1. FC Reimsbach, mit dem Vorjahresdritten 1. FC Riegelsberg bekamen die 150 Zuschauer in Reimsbach am Sonntag einiges geboten. Am Ende behielt die Mannschaft des Gastgebers klar die Oberhand und siegte am Ende 6:3 (2:1).