Fußball-Bezirksliga Ganz neue Gefühle bei der SG Honzrath-Haustadt

Das sah lange ganz anders aus. Von 2013 bis 2022 spielte die SG Honzrath-Haustadt in der Landesliga West fast immer gegen den Abstieg, im Sommer 2022 erwischte es die Mannschaft dann – Abstieg in die Bezirksliga. Und auch dort legte der Club in der Saison 2022/2023 einen klassischen Fehlstart hin: Nach 15 Spielen kam die Mannschaft auf gerade mal elf Punkte und lag auf Rang zwölf. Die SG Honzrath-Haustadt drohte durchgereicht zu werden.