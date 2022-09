Seit zehn Jahren ein Club : Honzrath und Haustadt feiern zehn Jahre SG

HONZRATH Aus zwei Vereinen mit gesunder Rivalität ist inzwischen ein großer Zusammenhalt geworden. Das haben alle Beteiligten jetzt gefeiert.

Wenn auch Petrus zum zehnjährigen Bestehen der SG Honzrath-Haustadt dieser Tage kein Wetter bescherte, kamen doch viele Festbesucher, darunter Aktive, Freunde und Gönner, Gründungs- und verdiente Vereinsmitglieder sowie offizielle Gäste, ins Hellwies-Stadion im Sport-, Spiel- und Freizeitzentrum, um das Jubiläumsfest, das mit einem Frühschoppen begann, mitzufeiern.

Der Vorsitzende Marc Schiffmann begrüßte sie alle herzlich. Dann ging er zurück in das Jahr 2009/2010. Der SV Honzrath war nach jahrelangem Anlauf, Rückschlägen, Klassenreformen, Relegationsspielen und so weiter endlich in die Bezirksliga aufgestiegen, und die TuS Haustadt 1910 hätte kurz nach ihrem 100-jährigen Bestehen und zwei Jahren in der Bezirksliga nach Tabellenstand den Gang zurück in die Kreisliga angetreten. Im Jahre 2010 kamen dann die Vorstände der beiden Vereine aufeinander zu und meinten: „Kommt, lasst uns mal an einen runden Tisch setzen und langfristige Gedanken spinnen.“ Dazu gab es einiges an Kommentaren wie: „Was, der Haustadter und Honzrather Verein sind miteinander in Gesprächen? Rivalität, Kräftemessen, Gedanken von Neid und Übertrumpfen, spielt das was wir seit über 100 Jahren aufgebaut haben denn keine Rolle mehr? Die können doch net? Ha‘n die den Schuss net gehiert?“ Doch die Vernunft siegte, denn es waren ganz eindeutig die richtigen Personen an Ort und Stelle.

Info Auszeichnungen und Ehrungen Für ihre Verdienste um den Verein standen zur Ehrung an: Norbert Nicola, Andreas Bast, Johannes Hess, Jörg Breunig, Nico Klauck, Josef Austgen, Michael Bast, Christian Blatt und Moritz Sasso-Sant.

„Realismus, Ideen, Weitblick, das alles haben die Vorstände in diesem Moment gezeigt. Kritik einstecken und zum Wohl der beiden Vereine handeln, dazu waren starke Persönlichkeiten gefragt. Ich bin glücklich und stolz, dass ich diese Momente als junger Erwachsener miterleben durfte und so Vorbilder und wichtige Tugenden für mich persönlich mitnehmen konnte“, unterstrich der Vorsitzende. Im Sommer 2010 spielten die beiden Vereine letztmalig getrennt beim Gemeindepokalturnier mit. Die Saison 2010/11 wurde bereits als Spielgemeinschaft bestritten. Im Jahre 2012 erfolgte die Fusion zur SG Honzrath-Haustadt, nachdem in den jeweiligen Mitgliederversammlungen die Zweidrittel-Mehrheit hierfür erreicht worden war. Diesen Schritt hatte der damalige Vorsitzende Christian Blatt als langen und steinigen, aber richtigen Weg bezeichnet.

Nach der Fusion sind die beiden Vereine zu einem zusammengewachsen. Dazu betonte der jetzige Vorsitzende Schiffmann: „Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten aus den beiden ehemaligen Vereinen mit jeweils über 100-jähriger Vereinsgeschichte, ebenso allen Spielern, Vereinsmitgliedern, Trainern, Sponsoren, den heutigen Helferinnen und Helfern, dem jungen Vorstand als Orga-Team und den Fans für die geleistete Arbeit und Treue in den vergangenen zehn Jahren. Ein besonderer Dank gilt selbstverständlich auch der Gemeinde, den Bürgermeistern, den Ortsvorstehern, dem Bauhof und dem Saarländischen Fußballverband für ihre Unterstützung. Allen Gästen wünsche ich heute eine angenehme Zeit in unserem Hellwies-Stadion.“

Schiffmann richtete auch den Blick in die Zukunft und unterstrich: „Ziel des Vorstands ist es, unseren Verein durch Jugendarbeit mit Spielern aus der Gemeinde langfristig sportlich gut aufzustellen. Als Verein mit über 400 Mitgliedern möchten wir uns weiterhin in den beiden Orten am Dorfleben beteiligen, an gemeinsamen Festen festhalten und neue Ideen einbringen. Ein weiteres Ziel ist es, die beiden Sportplätze und Klubhäuser in einem vernünftigen Zustand zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie Nachhaltigkeit und Optimierung.“ Hierzu wird auf die Unterstützung, Eigeninitiative, Motivation und den Enthusiasmus der Mitglieder vertraut. In ihren Grußworten lobten dann der erste Gemeindebeigeordnete Hubert Schwinn, die Ortsvorsteher Joachim Gratz (Honzrath) und Peter Scheuren (Haustadt) sowie Reimer Biehl als Vertreter des Saar-Fußballverbandes – Kreis Westsaar das gute Zusammenwachsen der SG Honzrath-Haustadt und deren Engagement im sportlichen Bereich und dörflichen Gemeinschaftsleben.