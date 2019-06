Oppen : Engagiert für Menschen mit Handicap

REIMSBACH/OPPEN Die Nachbarvereine SSV Oppen und 1. FC Reimsbach erhalten den Hermann-Neuberger-Preis für soziales Engagement.

In Anerkennung der Verdienste um die Integration behinderter Fußballspieler wurde nun den beiden Nachbarvereinen im Rahmen eines Trainingsabends im Reimsbacher Waldstadion die vom DFB-Vizepräsidenten Eugen Gehlenborg unterzeichnete Verleihungsurkunde durch den Handicap-Fußball-Koordinator des Saarländischen Fußballverbandes, Bernd Rockstroh, überreicht. „Die Sepp-Herberger-Stiftung dankt allen, die sich in diesem Bereich bemühen“, unterstrich er und begründete dies mit dem Engagement der beiden Sportvereine zur Unterstützung des im Januar 2017 in Oppen gegründeten Kultur- und Sportvereins für Menschen mit Beeinträchtigung (KuS MB). Dessen Mitglieder betreuten schon vor der Vereinsgründung, exakt seit 2011, über 30 Personen mit einer geistigen Entwicklungsstörung, sowohl beim Training als auch in der Freizeit.

Der KuS MB richtet in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium sowie dem 1. FC Reimsbach jedes Jahr in dessen Stadion die saarländischen Fußballmeisterschaften für Förderschulen und das Qualifikationsturnier „Jugend trainiert für die Paralympics“ aus. Zudem werden in diesem Jahr in Reimsbach die Südwestdeutschen Fußballmeisterschaften für Förderschulen ausgerichtet. Des Weiteren ist der KuS MB auch Ausrichter eines Fußballturniers für Behindertenwerkstätten in der Lückner-Arena des SSV Oppen. Neben den sportlichen Aktivitäten bietet der Verein Menschen mit Beeinträchtigung zudem Freizeitaktionen an wie Kinobesuche, Fahrten zu Bundesligaspielen und Handballbegegnungen. „Diverse inklusive Ferienfreizeiten, ein wöchentliches Leichtathletiktraining und eine Kooperation mit der Förderschule für geistige Entwicklung in Merchingen runden das Konzept des Kultur- und Sportvereins für Menschen mit Beeinträchtigung ab“, sagt dessen agiler Vorsitzender Jürgen „Thies“ Ehl, der die Auszeichnung der beiden Vereine 1. FC Reimsbach und SSV Oppen für ihre großzügige Unterstützung seiner Arbeit im fußballerischen Bereich beantragt hatte und hierzu gratulierte.