Honzrather Pferderennen Erfolgreiche Rückkehr auf die Rennbahn

Beim Honzrather Pferderennen wurde am Montag fleißig gewettet. An den Wettschaltern herrschte Hochbetrieb, ebenso wie auf dem weitläufigen Gelände rund um die Heiderennbahn, die der veranstaltende Reit- und Rennverein (RRV) Honzrath in Eigenleistung und unter großem Aufwand für die Traditionsveranstaltung herrichtet.