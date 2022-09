Gezapftes Bier für einen Euro : Beckinger Bistro „Ali Baba“ feiert mit seinen Kunden Geburtstag

Veysel Kalir beim Abschneiden des Dönerfleisches. Tochter Asiye schaut aufmerksam zu. Foto: Roman Niederkorn

Beckingen Am Wochenende geht es in der Talstraße in Beckingen rund. Dann feiert das Bistro „Ali Baba“ mit besonderen Angeboten ihr 30-jähriges Bestehen.