Das Kaisergärtchen : Honzrather Lehrer pflanzte sich ins Gedächtnis

Seit nunmehr 150 Jahren bildet die mächtige Friedenseiche den Kern des Honzrather Kaisergärtchens. Foto: nb

HONZRATH Vor mehr als 150 Jahren legten Anton Fischer und seine Schüler den Grundstein für das Kaisergärtchen.

Von Norbert Becker

Am Ortsausgang des Taldorfes Honzrath in Richtung Düppenweiler, kurz vor der Abzweigung der Straße zur Hellwies, befindet sich ein markantes Fleckchen Heimat, nämlich das Kaisergärtchen.

Der Überlieferung nach wurde es im Jahre 1871, also vor nunmehr 150 Jahren durch den damaligen Lehrer Anton Fischer und seine Schüler angelegt. Der im Jahre 1819 in St. Wendel geborene Pädagoge war am 16. September 1845 an die neugegründete Volksschule Honzrath berufen worden und somit deren erster Lehrer. Er wirkte dort 45 Jahre zum Wohle des Dorfes und seiner Bewohner.

Info Ein Gedicht, dem Wahrzeichen gewidmet Werner Reinert: Et Kaisergä.ertschen vaan Honzert De Lehrer Fischer fünfonvä.erzisch Jo.er enn Honzert Dorfscholmäeschder wo.er. Ganz Deitschland gefeiert hott de Stonn, wo et de Frankreichgre.isch hott gewonn. Emm Januar 71 gleich hott mäe gegréndt et groß deitsch Reich. Vaan Flensbursch bés zo.um Alperand hott mäe gedanzt emm ganze Land on hat geplanzt als Siegeszäe.ischen iwwerall kläen Friedensäe.ischen, Diwwernaus off Honzer Bann äess so aach et Kaisergä.ertschen entstann: Eschenbääm aan jeder Eck hann se gesetzt emm Ve.iereck. Ihr 150 Jo.er die hann dann emm en Äe.ischenbaam gestann. De Eschen hat de Zeit vertrief, de Äe.isch alläen äess iwwrisch blief. Se äess noch óhne Fähl on Tadel e Baam vaan eschdem deitschem Adel. Weit streckt se haut noch ihr Armen aus aan der Landstroß diwwernaus. Wenn se kénnt, kénnt se berichten vaan alden Honzer Ortsgeschichden. Aan der Äe.isch vaan Aafang aan hott en dick Bohlebank gestann. Wän vaam Feld komm äess aan em heißen Dach, hott gä.er e Peisjen do gemach, frésch Loft geschnappt on sich erholl on sich gefe.ihlt dann nommol wohl. On omends enn der Schäferstonn hott sich manch Päärschen ègefonn, sich klamm häemlisch do getroff on noch geträemt deffaan emm Schlof. Noch haut bleift manche Wandrer stehn fi.er de Dick Ä.eisch sich aansese.ihn.

Neben der Unterrichtung der Kinder in den damals üblichen Fächern Religion, Deutsch mit Lesen und Schreiben, Rechnen sowie Gesang, widmete er sich mit ihnen auch dem Thema Obstbau.

Hierzu legte er auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Straße nach Merchingen, wo Jahrzehnte später, im Jahre 1953 die dritte und letzte Honzrather Volksschule sowie 1955 die Turnhalle hin gebaut wurden, eine Baumschule an. Dort unterwies er nicht nur seine Schüler, sondern auch erwachsene Bauernsöhne in Praxis und Theorie im Pflanzen, Pflegen und Veredeln der Obstbäume. Selbst mit 71 Jahren leistete er noch seinen Dienst in der Schule.

Als Freund der Bäume pflanzte er zusammen mit seinen Schülern zur Erinnerung an die Ausrufung des Deutschen Reiches in Versailles am 18. Januar 1871 einige Wochen später im Frühjahr am Weg nach Düppenweiler eine Friedenseiche nebst vier sie umgebenden Eschen.

Seitdem heißt dieser kleine Platz selbst bei der jüngeren Generation noch heute Kaisergärtchen. Wenn auch die vier im Laufe der langen Zeit morsch gewordenen Eschen bereits vor 30 Jahren aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten, steht die mächtige Friedenseiche nach wie vor im wahrsten Sinne noch wie eine Eiche auf festem Grund und ist in die Liste der saarländischen Naturdenkmäler aufgenommen.