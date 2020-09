SPD Gemeindeverband Beckingen : Sebastian Schmitt tritt die Nachfolge von Stefan Krutten an

Beckingen Sebastian Schmitt ist neuer Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbands Beckingen

Führungswechsel bei der SPD in der Gemeinde Beckingen: Bei der Gemeindeverbandskonferenz im Gasthaus „Zum Lückner“ in Oppen übergab der bisherige Vorsitzende Stefan Krutten vor wenigen Tagen nach mehr als 20 Jahren im Amt das Ruder an seinen bisherigen Stellvertreter Sebastian Schmitt. Der 31-jährige Schmitt ist bereits seit 2014 Vorsitzender des Ortsvereins im Kernort Beckingen.

Zusammen mit seinem Vorgänger zog er zudem eine positive Bilanz sozialdemokratischer Arbeit in der Gemeinde. Vielerorts habe man an die Erfolge der Bürgermeisterwahl anknüpfen können, so dass die SPD seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr in vier Ortsteilen die Ortsvorsteher stelle. Auch trage die politische Arbeit im Gemeinderat und in den Ortsräten zumeist eine sozialdemokratische Handschrift. Auf diese Fundamente wolle man in den kommenden Jahren weiter aufbauen.