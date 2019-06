Düppenweiler : Schulfest findet am Freitag statt

DÜPPENWEILER In dem gestrigen Bericht über die Projektwoche der Grundschule St. Valentin Düppenweiler hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das abschließende Schulfest findet nicht am Samstag, sondern am Freitag, 7. Juni, auf dem Schulgelände statt.

