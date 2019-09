Beckingen Die Firma Nedschroef in Beckingen hatte anlässlich ihres Jubiläums zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Das 150-jährige Unternehmensjubiläum der Nedschroef Beckingen GmbH (Jahrzehnte Karcher-Schraubenwerk) wird als positive Erinnerung in die wechselvolle Geschichte des Werkes eingehen. Am Wochenende wurde es mit einer internen Abendveranstaltung am Samstag in der Deutschherrenhalle und am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.