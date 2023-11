CDU macht Druck auf Landesregierung CDU fordert rasche Sanierung der Grundschule Beckingen

Der Gemeinderat hat für die Grundschule Beckingen zusammen mit dem St. Marzellus-Kindergarten einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Ziel war die Schaffung eines Bildungscampus, um Synergieeffekte zu nutzen und sich bei möglichen Fördertöpfen sofort mit einem integrierten Konzept bewerben zu können. Mittlerweile wurde der Neubau des Beckinger Kindergartens bereits gestartet. Für die Zeit der Bauarbeiten werden die Kindergartenkinder in einem modernen Containerstandort untergebracht. Gemäß gesetzlicher Regelung werden 70 Prozent der Investitionskosten von Land und Landkreis getragen. Zusagen in dieser Höhe sind aus Sicht der CDU-Vertreter für Kommunen unbedingt nötig, um ein solches Projekt umsetzen zu können. „Umso frustrierender ist es, dass es an der benachbarten Grundschule, noch keine verbindlichen Zusagen seitens des Bildungsministeriums gibt. Somit herrscht dort Stillstand“, heißt es in der Mitteilung. Frank Wagner erklärt dazu: „Ein möglicher Rettungsanker könnte das kürzlich angekündigte Schulbauprogramm der saarländischen Landesregierung sein.In Beckingen darf im Sinne der Schülerinnen und Schüler keine Zeit mehr verloren gehen. Der Schulträger braucht nun dringend die finanziellen Zusagen des Landes.“