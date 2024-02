Hilfsverein gegründet Nierenkrebs mit nur drei Jahren: Damit Samuel seinen Kampf nicht alleine führt

So manches ist für das knuffige Kerlchen seit gut vier Monaten völlig rätselhaft: Warum durfte es Anfang Januar nicht mit Schwesterchen Alia Geburtstag feiern, die fünf Jahre alt wurde? Warum pieksen ihn die Ärzte und Schwestern so oft mit Nadeln und tun ihm weh? Warum muss er in der Uni-Klinik Homburg liegen, statt mit anderen Kindern zu spielen und rumzutollen? Dinge, die für Samuel Engel mit seinen drei Jahren nicht zu verstehen sind. Noch ein paar schwere Eingriffe muss der kleine Mann, der mit seiner Familie in Schmelz wohnt, über sich ergehen lassen, damit er die Chance hat, den Nierenkrebs zu besiegen. Dazu zählen Chemo- und Stammzellentherapie. Und eine Operation ist für Mitte Februar geplant.