Skurrile Post in der Gemeinde Beckingen Finanzamt fordert toten Mann auf, seine Grundsteuererklärung abzugeben

Die Frau aus der Gemeinde Beckingen (Name der Redaktion bekannt) staunte nicht schlecht, als ihr unlängst Post vom Finanzamt Saarlouis ins Haus flatterte. In dem Schreiben wird ihr Vater daran erinnert, die Grundsteuererklärung abzugeben. Der Anrede „Herrn/Frau/Firma“ folgt in Großbuchstaben exakt ein ihr wohl bekannter Name und dann korrekt ihre eigene Anschrift: die Straße mit Hausnummer und die Gemeinde mit Postleitzahl. Fett gedruckt sind die Zahlen des Aktenzeichens, das bei Rückfragen angeben werden soll.