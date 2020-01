Neujahrsempfang mit Ehrungen : Die Saarfels starten in ihr Jubiläumsjahr

Die geehrten Saarfelser Mitbürger mit den Laudatoren, Ortsvorsteher Harald Löhfelm (Zweiter von rechts) und weitere Ratsmitglieder. Foto: Hjalmar Lauer/HL

Saarfels 800 Jahre wird Saarfels in diesem Jahr alt. Gefeiert wird das runde Jubiläum am 5., 6. und 7. Juni in großem Rahmen.Die Vorbereitungen zu der Geburtstagsfete haben bereits begonnen.

Mit einem Neujahrsempfang ist der Gemeindebezirk Saarfels in das Jubiläumsjahr 2020 gestartet: Dieses steht im Zeichen des 800-jährigen Bestehens des Dorfes zwischen Saar und Fischerberg. Die Vorbereitungen für das große Fest im Juni sind angelaufen. Zuvor wurde nun aber der Jahresbeginn mit Rück- und Ausblick sowie Ehrungen im Vereinshaus gefeiert.

Ortsvorsteher Harald Löhfelm konnte hierzu neben den Mitbürgern, Vereinsvertretern und Ratsmitgliedern auch Bürgermeister Thomas Collmann und die Kameraden der Altersabteilung begrüßen. „Bei diesen darf ich mich ganz herzlich für ihre freiwilligen Arbeiten an der Wendelinushütte und am Feuerwehrgerätehaus bedanken“, sagte Löhfelm, „sie nehmen sich in den letzten Jahren Projekte in unserem Dorf vor und bringen diese wieder so richtig auf Vordermann.“

Er dankte auch den Helfern bei der Picobello-Aktion, die den von manchen Leuten unverantwortlich weggeworfenen Müll aufsammeln. Dem anwesenden und wieder so weit genesenen Trainer der Sportfreunde Saarfels, Otmar Jenal, wünschte er alles Gute.

Ehrungen Ehrung verdienter Dorfbewohner Mit einer Eiche als Symbol der Treue verglich Laudator Ewald Preuß die geehrte Sonja Dusk. Diese Treue habe die gebürtige Beckingerin seit ihrem Umzug nach Saarfels vor 43 Jahren bis heute bewiesen. Ihr eigentliches Vereinsleben begann wie bei vielen durch Pater Hermann Esser, der sie 1987 als Katechetin anlässlich der Kommunionsvorbereitung ihres Sohnes angeworben hatte und ein Jahr später von der Frauengemeinschaft Saarfels überzeugte, deren Vorsitzende sie seit 1989 ist. 1982 kam sie zusätzlich in den Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Barbara Saarfels, wechselte dann in den Pfarrgemeinderat, dem sie immer noch angehört, und sie ist auch seit vier Jahren Mitglied im Pfarreienrat Beckingen. Sie wirkt zudem seit mehr als 30 Jahren im Vereinskomitee und war bis vor kurzem lange Jahre stellvertretende Vorsitzende. Ins Saarfelser Vereinsleben regelrecht durch seine Familie hineingeboren wurde nach den Ausführungen des Laudators Gottfrydziak der Ursaarfelser Gerfried Lauer. Auch er erhielt dann durch Pater Esser eine starke Prägung. So ist er bis heute in der Saarfelser Jugend aktiv, war im Pfarrgemeinderat und gehört noch dem Pfarrverwaltungsrat an. Unter anderem trat er bereits mit zwölf Jahren der Jugendfeuerwehr bei, wirkte im ehemaligen Spielmannszug der Feuerwehr mit, spielte Fußball und war im Gesangverein. Er ist seit vielen Jahren Betriebsratsvorsitzender im Beckinger Schraubenwerk und betätigte sich auch kommunalpolitisch, so bis voriges Jahr im Beckinger Gemeinderat. Er gilt als Anpacker und Schaffer, der immer da ist, wenn er gebraucht wird.

Zu den erfolgreichen örtlichen Veranstaltungen gehörten nach Worten des Ortsvorstehers das Maibaumsetzen bei der Feuerwehr, das Dorffest, das Fußballturnier, das Ferienfinalefest im Saargarten, das zehnjährige Bestehen der Gesangsgruppe „No Men“, die Pferdesegnung, die Kirmes, St. Martin und das tolle Weihnachtskonzert der Saarfelser Chöre. „Es macht mich unheimlich stolz, Ortsvorsteher eines Dorfes zu sein, wo die Mitarbeit der Vereine so gut klappt“, betonte er.

Trotz einer erfolgreichen Bilanz vom Vorjahr sollte der Ortsrat nach seinen Worten den Fokus auf die Zukunft richten. So wird das Jubiläumsfest des Dorfes am 5., 6. und 7. Juni in großem Rahmen und mit viel Programm gefeiert. Das Orgateam hält nach den Worten des Ortsvorstehers die Fäden zu den einzelnen Teams sowie dem Ortsrat, dem Vereinskomitee, den Helfern und der Bürgerversammlung zusammen.

Dank des Engagements der Interessengemeinschaft Lärmschutz unter Führung von Werner Kopp wurde zur Lärmverringerung auf einer Autobahnhälfte laut Armin Löhfelm bereits Flüsterasphalt aufgebracht, die andere Seite wird im Frühjahr an der Reihe sein. Das durch Witterungseinfluss unansehnlich gewordene Bild an der Unterführung wird laut Ortsvorsteher von Rita Mohr restauriert.

Der Ortsvorsteher wünschte schließlich einen tollen Abend und übergab das Wort an Bürgermeister Thomas Collmann. Der Verwaltungschef übermittelte die Grüße und den Dank der Gemeinde. Er unterstrich die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements.

Mit einem bunten Programm, zu dem die von Nadine Becker trainierten Tanzgruppen Sternschnuppen, Starlets und Tanzstars mit sehenswerten Vorführungen ebenso beitrugen wie der Kinderchor „Saarfelser Bergspatzen“ und der Kirchenchor unter Leitung von Stefan Langenfeld, ging es weiter.

Zur Ehrung standen mit Sonja Dusek und Gerfried Lauer zwei verdiente Dorfbewohner an (siehe Info). Als Laudator fungierten der Verwaltungsratsvorsitzende der Kirchengemeinde, Ewald Preuß, der lobende Worte für die „Unterbergerin“ Dusek fand, und Löschbezirksführer Robert Gottfrydziak, der das Engagement des „Oberbergers“ Lauer würdigte.

„Die beiden Geehrten haben was für das Dorf gemacht. Ob Ursaarfelser oder Zugezogene, sie passen in unserer Gemeinschaft zusammen, so ist es halt hier“, befanden die Laudatoren unisono über ihre Mitbürger.