19 Winzer lassen probieren In Gläsern Wein, das Wasser bleibt im Weiher

Rund um ihren traumhaften Kurpark-Weiher laden die gebürtigen Weiskircher Alexander Louis und Alan Zabinski zum längsten Wein-Boulevard des Hochwaldes ein. An diesem Wochenende Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, stehen diesmal beim zweiten Weiskircher Wein Weiher insgesamt 19 renommierte Winzer aus der Region an ihren Ständen rund um den Weiher bereit, den Besuchern beim Probieren ihrer edelsten Rebsorten einen Überblick über das heimische Weinangebot von Saar und Mosel zu ermöglichen. Diese größte Weinprobe des Hochwaldes geht Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis etwa 18 Uhr über die Bühne, wobei es am Samstagabend noch von 19 bis gegen 23 Uhr mit einem geselligen Beisammensein bei musikalischer Unterhaltung weitergeht.