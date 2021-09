Hinweise gesucht : Unbekannte beschädigen eine Bank

Beckingen Ein Arbeitsteam Beckinger Bürger ist seit einiger Zeit unter Leitung von Willi Ehrl eifrig bei der Sache, um den Erholungswert des das Dorf prägenden Reihersberges für Spaziergänger zu erhalten und zu verbessern.

Zugewachsene Wege wurden wieder begehbar gemacht und auch der Privatfriedhof Karcher durch Pflegemaßnahmen in Ordnung gebracht.

Damit sich die Waldbesucher unterwegs etwas ausruhen können, erfolgte das Aufstellen von Ruhebänken aus dunkelbraunem Kunststoff. Es gibt jedoch Zeitgenossen, deren Zerstörungswut vor diesen Gegenständen nicht haltmacht. So wurde in der vorigen Woche eine der Bänke verschmutzt und durch Herausreißen einer Latte erheblich beschädigt. Ehrl erstattete bei der Polizei in Beckingen Anzeige gegen die bisher unbekannten Täter.