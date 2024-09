Mehr als 260 Karten in anderthalb Jahren Postcrosser aus Beckingen: „Ich kann um die ganze Welt reisen und muss dafür das Zuhause nicht verlassen“

„Ich würde gerne eine Postkarte versenden, ich weiß aber noch nicht, wo sie hingeht.“ Robert Hecktor sitzt in der SZ-Lokalredaktion in Merzig und tippt auf sein Smartphone, auf dem er die Postcrossing-App geöffnet hat. Bestätigt, dass er eine Karte verschicken will. „Und jetzt schauen wir mal, wo es hingeht...“ Gespannt blickt er auf das Display. Nach Deutschland. Eine Adresse in Nürnberg erscheint. Später wird er sich das Profil anschauen und eine Karte verschicken. Noch ein Durchgang: Diesmal lebt der Adressat in Österreich. Ardagger. „Nie gehört, den Ort“, sagt der 45-Jährige, der in Beckingen wohnt. Und genau das ist es, was Postcrossing für ihn ausmacht: „Ich finde, durch dieses Projekt kommt man der Welt ein Stück näher.“