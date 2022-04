Gastronomie : Restaurant Felsmühle öffnet bald wieder

Beckingen Marlen Younabam übernimmt den Betrieb ab 15. April. Auf dem Speiseplan steht eine gutbürgerliche Küche.

Eine gute Nachricht für alle Freunde guten Essens aus Beckingen und Umgebung: Nach über zweijährigem Stillstand geht es in dem alteingesessenen Hotelrestaurant „Felsmühle“ in Beckingen unter neuer Leitung und mit neuem Konzept wieder weiter. Ende des Jahres 2019 hatte der damalige Besitzer Claus Bock den am Ortsausgang Richtung Dillingen gelegenen Betrieb abgemeldet. Damit ging vorerst die Geschichte des bekannten Hotelrestaurants als letztes seiner Art in der Gemeinde Beckingen zu Ende. Doch dann kam wieder Bewegung auf, und es tat sich was.

Neuer Eigentümer ist nun Urban Nalbach, der seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig ist und den bekannten Partyservice Maldix betreibt. Dieser hat sich nun in dem ehemaligen Hotel- und Restaurantgebäude in Beckingen angesiedelt. Während die Hotelräume von ihm als neuen Eigentümer zu Wohnungen umgebaut werden, bleibt das Restaurant erhalten und öffnet nach erfolgter Renovierung nun am Karfreitag, 15. April, wieder seine Pforte. Als Pächterin zieht mit Marlen Younabam eine Fachfrau ein, die ursprünglich bei Pieper eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau absolvierte und dann seit 25 Jahren das Karls-Wirtshaus in der Saarlouiser Altstadt innehatte. Sie erzählt, wie es nun zum Wechsel nach Beckingen kam: „Es war dann mein Wunsch, lieber eine Speisegaststätte auf dem Land als in der Stadt zu betreiben, denn ich liebe den Umgang mit Menschen, und diese mögen mich. Da ich Urban Nalbach, den neuen Eigentümer der Felsmühle, schon lange gut kenne, habe ich auf seine Frage, ob ich nicht das Restaurant übernehmen wolle, dann ja gesagt.“ Sie will sich um die Gäste kümmern und die Büroarbeiten erledigen. Für die Arbeit in der gutbürgerlichen Küche wird ein Koch beschäftigt.