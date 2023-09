Restaurant „Da Pietra“ Mettlach In einer Seitengasse duftet’s italienisch

Etwas versteckt in einer Seitengasse der Fußgängerzone in Mettlach befindet sich das italienische Restaurant „Da Pietra“. Folgt man aber den Hinweistafeln mit dem Angebot von leckerem italienischem Sommerwein und Kalbssteak mit Weißweinsoße, so steht man in einer schmalen Gasse mit schön gedeckten Tischen und Stühlen. Kellner Rafa begrüßt sofort die Gäste und begleitet sie zu einem Tisch mit Sonnenschirm. Bei kühleren Temperaturen können die Besucher gern im Innenbereich des Restaurants Platz nehmen.