Reimsbach : Blumen erinnern an gefallene Soldaten

Blumen erinnern an gefallene Soldaten

Wolfgang Lehnen (am Rednerpult) begrüßte die Gäste zur Einweihung des Blumenbeetes mit Gedenktafel für die 110 bisher im Dienst verstorbenen Bundeswehrsoldaten. Foto: nb

REIMSBACH Mitglieder der Vereinigung Green Warrios haben am Samstag in Reimsbach die Einweihung eines besonderen Beets gefeiert.

Den Vorhof der Kriegsgräberstätte (Ehrenfriedhof) in Reimsbach schmückt nun neben der großem Bronzeskulptur auch ein besonderes Blumenbeet: Es hat die Form eines Kreuzes und ist mit Randplatten eingefasst. Im mittleren Viereck liegen weiße Kieselsteine, außerdem steht dort eine kleine Gedenktafel aus Metall, während der größte Teil des Beetes nun mit Vergissmeinnicht bepflanzt wurde. Auf dem Ehrenfriedhof, der im Jahre 1940 angelegt wurde, haben 314 im Zweiten Weltkrieg gefallene Soldaten verschiedener Nationen ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Die Pflanzung der Vergissmeinnicht übernahmen am Samstag Mitglieder der Green Warriors, einer Reservistenvereinigung ehemaliger Fallschirmjäger. Anschließend luden sie zu einer kleinen Einweihungsfeier ein. Hierzu konnte deren Chef Wolfgang Lehnen, nachdem Beckingens Bürgermeister Thomas Collmann aus Zeitgründen bereits vorher einen Kurzbesuch abgestattet hatte, neben Reservisten auch den Presseoffizier des Bundes Deutscher Fallschirmjäger, Hendrik Krause, Ortsvorsteher Jürgen Dörholt und dessen Stellvertreterin Doris Braun als Gäste willkommen heißen, ebenso den jungen Musiker Daniel Huckert aus Haustadt, der seine Trompete ertönen ließ.

„In meiner Funktion als Chief des Headquartes World der Green Warriors möchte ich sie herzlich zu dieser Veranstaltung ‚Unvergessen über Grenzen’ begrüßen“, sagte Lehnen. Um heute hier stehen zu dürfen, mussten, wie er weiter erklärte, viele Hürden und Vorurteile beseitigt werden. „Durch Beharrlichkeit an der Sache können wir heute nicht ohne Stolz sagen: Es hat geklappt“, betonte er und dankte dem Landesamt für Soziales, das für die Unterhaltung der Gräberanlage zuständig ist, und der Gemeinde als Grundstückseigentümer.

Lehnen erläuterte dann, wofür das Projekt stehe. So sei zu Zeiten, als die allgemeine Wehrpflicht noch bestand, nahezu jede Familie in irgendeiner Form mit der Bundeswehr verbunden gewesen. Nach Abschaffung der Pflicht gingen die Beziehungen zur Truppe jedoch mehr und mehr verloren. Derzeit stünden rund 3000 deutsche Soldaten an verschiedenen Schauplätzen der Welt im Dienst, um ihren Beitrag zur Wahrung der Werte wie Freiheit, Friede und gelebter Demokratie zu leisten.