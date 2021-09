Beckingen : Raubüberfall und versuchte Körperverletzung in Beckingen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Beckingen (dbo) Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, kam es am Sonntagnacht gegen 0.45 Uhr in der Beckinger Talstraße zu einem Raub und einer versuchten Körperverletzung. Eine Gruppe von vier Jugendlichen, drei Jungs und ein Mädchen, hielt sich in der Beckinger Talstraße auf.

Ihnen näherte sich ein Mann in aggressiver Haltung und Ansprache. Im Verlauf schrie er einen Jugendlichen an und wollte ihn schlagen, heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Danach raubte er seine Geldbörse mitsamt 600 Euro. Eine 20-jährige näherte sich der Gruppe und versuchte den Täter zu beruhigen. Dieser beleidigte und schubste sie, versuchte sie dann zu schlagen, streifte jedoch nur ihre Wange. Danach flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof. Ein Mann informierte die Polizei über Notruf und gab die Personalien des Täters an, bevor er das Telefon an die 20-jährige Zeugin weitergab.

Im weiteren Verlauf stellte eine Streifenwagenbesatzung in Beckingen einen Mann fest, auf den die Täterbeschreibung passte. Als dieser den Streifenwagen sah, verschwand er in einer Hecke. Dort konnte er als Täter identifiziert und festgenommen werden. Auch die 600 Euro konnten sichergestellt werden. Das Opfer, sowie seine Begleiter konnten von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Da der 37-jährige Täter, der in Merzig wohnt, augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, eine Blutprobe entnommen.