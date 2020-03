Düppenweiler : Ralf Pönicke folgt auf Karl-Heinz Geilenkirchen

DÜPPENWEILER Wechsel an der Spitze des Männerchores Düppenweiler: Das jüngste Chormitglied übernimmt fortan den Vorsitz.

Zwölf Jahre lang hatte Karl Heinz Geilenkirchen den Männerchor Düppenweiler geführt. Nun haben die Mitglieder die Leitung des 1909 gegründeten Männergesangvereins in die Hände des jüngsten Chormitglieds gelegt. Der 52-jährige Ralf Pönicke wurde in der Generalversammlung auf Vorschlag von Geilenkirchen einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Das Jubiläumsjahr war für den Chorleiter und die Sänger eine Herausforderung: Anfang 2019 das Neujahrskonzert zum Auftakt, im Juni das große Jubiläumskonzert, das auch finanziell ein Kraftakt für den Verein war, und jetzt Anfang 2020 ein Neujahrskonzert in der Pfarrkirche mit Echo-Preisträger Christian Schmitt an der Orgel und Benjamin Schäfer an Marimba und Schlagwerk. Dabei musste der Chor in den letzten Jahren einen altersbedingten Aderlass von Mitte 30 Mitglieder auf 27 verkraften. Aber damit gehört der Chor nach wie vor zu den größten der Region.

Die Zahl der Auftritte war zwar früher größer, denn auch die Zahl der Chöre hat landesweit dramatisch abgenommen. Wohin die Reise geht, ist alles andere als optimistisch zu prognostizieren. Aber der neue Vorsitzende will sich nicht entmutigen lassen. So viel war jedenfalls aus seinen Schlussworten heraus zu hören. Pönicke will an die alten Erfolge anknüpfen, aber auch eine fortschrittliche Ausrichtung des Vereins und des Chores in den Focus rücken. Er macht den Sängern Mut, den Zusammenhalt des Chores überzeugend und fühlbar zu machen, um Außenstehenden das Bedürfnis zu vermitteln unbedingt dazu gehören zu wollen. Der neue Vorsitzende bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert“.