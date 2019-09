Oppen Die Polizei-Inspektion Merzig sucht nach dem Diebstahl eines Quads nach Hinweisen.

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr ein Quad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Straße „Zwischen den Gärten“ in Oppen. Das vierrädrige Fahrzeug des Herstellers Kawasaki mit dem Kennzeichen MZG T 222 stand nach Angaben der Polizei zur Tatzeit in einem Carport geparkt.