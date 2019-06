Beckingen : Karcher-Friedhof ist wieder hergerichtet

Info

Die weit verzweigte, gut dokumentierte Familie Karcher entstammt, wie aus den vorhandenen Schriftstücken zu entnehmen ist, dem bodenständigen Bauerntum des Saarbrücker Landes und ist hier schon vor dem 30-jährigen Krieg nachweisbar. Dem Ottweiler Familienzweig entstammt Friedrich Bernd (Fritz) Karcher (1845-1925), der 1872 Teilhaber der 1869 in Beckingen gegründeten Kleineisenfabrik wurde und auf sein Betreiben hin die Fabrikation von Schrauben aufnahm. Mehr als 100 Jahre blieb dieser für die Gemeinde und die Region bedeutende Arbeitgeber eng mit dem Namen Karcher verbunden, ehe das Werk 1975 an den Arbed-Konzern in Luxemburg verkauft wurde und die Familie Karcher aus dem Kreis der Gesellschafter ausschied. Es folgten weitere Eigentümerwechsel und schwierige Jahre. Seit 2015 gehört das Werk zur niederländischen Nedschroef-Gruppe.

Die drei langjährigen Beckinger Werksleiter Friedrich Bernhard, Bodo und Fritz Henning Karcher sind neben weiteren Angehörigen auf dem Familienfriedhof beigesetzt. Eine Straße in Beckingen trägt den Familiennamen und die örtliche Gemeinschaftsschule ist nach Friedrich Bernhard Karcher benannt. Der private Familienfriedhof stellt ein bedeutendes sepulkrales Zeugnis der Orts- und Wirtschaftsgeschichte wie auch Identität Beckingens prägenden Familie Karcher dar. Der Friedhof gehört zudem zu einer ab dem 19. Jahrhundert in Deutschland in Mode gekommenen Art repräsentativer Begräbniskultur, nämlich den Familienfriedhöfen auf eigenem Grund und Boden. In der Saarregion entstanden Privatfriedhöfe dieser Art nach Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel in Neunkirchen und in Saarbrücken am Hal­berg für die Industriellenfamilie von Stumm, auf dem Saarbrücker Eschberg für die geadelte Gutsbesitzerfamilie Schmidt von Schwind und in Saarbrücken-Schafbrücke für die Müllerfamilie Groß. In dieser Reihe der wenigen Separatfriedhöfen auf privatem Grund und Boden steht auch der relativ spät entstandene Privatfriedhof der Beckinger Schraubenfabrikantenfamilie Karcher. „Er ist somit aus geschichtlichen, insbesondere orts- und sepulkralgeschichtlichen Gründen denkmalwürdig im Sinne eines Einzeldenkmals“, lautet die positive Entscheidung zur Begründung der Anerkennung des Friedhofs als Kulturdenkmal.