Polizei sucht Zeugen : Unbekannter rammt Porsche in Düppenweiler

Unbekannter rammt Porsche in Düppenweiler

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Autofahrer, der in Düppenweiler ein anderes Auto gerammt hat.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch beim Ein- oder Ausparken in Düppenweiler einen Porsche 944 beschädigt und ist einfach abgehauen. Wie die Polizeiinspektion Merzig mitteilt, war der Wagen mit Merzig-Waderner Kreiskennzeichen zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr auf dem Nah-und-Gut-Kundenparkplatz in der Hauptstraße 12. Während dieser Zeit muss der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Auto mit der linken Heckstoßstange vom Fahrzeug des Geschädigten kollidiert sein, wie die Polizei weiter mitteilt. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.