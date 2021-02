Zeugen gesucht : Unbekannte Frau stiehlt Warnfigur in Beckingen

Unbekannte Frau stiehlt Warnfigur in Beckingen

So sehen die Warnfiguren aus, die in Gresaubach mitgenommen wurden. Foto: Metschberger Foto: Metschberger

Eine bisher unbekannte Frau hat in Beckingen einen sogenannten Streetbuddy entwendet. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, war die orange Warnfigur in einer Garageneinfahrt im Pfaffenkopfweg abgestellt.

Die Frau hielt in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr dort an, verfrachtete die Figur auf den Rücksitz ihres Autos und verschwand wieder. Die Tat wurde allerdings durch eine Videokamera aufgezeichnet.

Die verschwundene Figur ist ein sogenannter Streetbuddy. Diese bunten Plastikfiguren sind in vielen Orten an Straßen zu finden und sollen für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr sorgen. Der Streetbuddy, der in Beckingen gestohlen wurde, ist laut Polizei orange und trägt ein Warnfähnchen.