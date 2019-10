Polizei sucht Hinweise : Unbekannte zerstechen in Beckingen Autoreifen

Beckingen Die Polizei in Merzig sucht Hinweise auf einen unbekannten Reifenstecher.

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Beckingen die Reifen eines Autos zerstochen. Wie die Polizeiinspektion Merzig mitteilt, handelt es sich bei dem Auto um einen Kia Picanto, der in der Haustadter-Tal-Straße 19 abgestellt war. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Erst in der vergangenen Woche war ein Reifenstecher in Saarfels sein Unwesen getrieben.