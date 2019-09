Event in Hargarten : Ganz in Weiß mit einem Picknickkorb . . .

Ganz in Weiß mit einem Picknickkorb . . .

Event in Hargarten

Weiße Farbe für Tisch und Kleidung sind beim Hargarter Picknick in Weiß angesagt. Foto: nb

Hargarten Ein Event besonderer Art unter dem Motto „Picknick in Weiß“ spielt sich am Freitag, 6. September, auf dem Hargarter Dorfplatz ab. Dabei sollen Kommerz, Politik, Werbung und wirtschaftliche Interessen außen vor bleiben.

Das ist die Grundidee des „Dinner in White“: Freunde, Freundesfreunde, Familie, Nachbarn, also alle die Lust und Zeit haben für ein zwangloses Beisammensein, miteinander kommunizieren, etwas essen und etwas trinken wollen, sind zu dem unkonventionellen Picknick in Weiß unter freiem Himmel eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr. Dem Anlass und Motto entsprechend ist weiße Kleidung (ausgenommen Schuhe, die nicht zwingend weiß sein müssen) zu tragen. Der große Tisch mit weißer Tischdecke und Sitzgelegenheiten werden gestellt. Einen gefüllten Picknickkorb, Getränke, Gläser und Geschirr muss jeder selbst mitbringen.