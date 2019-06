Reimsbach : Reimsbach feiert fünf Tage lang Kirmes

Reimsbach Jede Menge Musik, leckere Cocktails und zahlreiche Fahrgeschäfte gibt es am Pfingstwochenende auf dem Dorfplatz und im Festzelt.

Der Ortsvorsteher hat gemeinsam mit dem Organisationsteam seit Monaten in langen Sitzungen alles vorbereitet. So ziehen auch in diesem Jahr die Reimsbacher Vereine an einem Strang, um den Gästen jeden Alters über fünf Tage ein tolles Programm bieten zu können.„Wir bauen jetzt seit über 40 Jahren ein Festzelt auf und stellen Jahr für Jahr ein attraktives Programm mit kulinarischen Köstlichkeiten zusammen. Dann muss alles funktionieren, vom Zeltaufbau über die Bewirtung der Gäste bis zum Ordnungsdienst“, erklärt Burkardt Junker vom mitwirkenden DRK Reimsbach-Oppen-Erbringen.