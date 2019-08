Konstituierende Sitzungen : In Honzrath stehen jetzt Vater und Tochter an der Spitze

(Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Beckingen Bei ihren konstituierenden Sitzungen haben die Ortsräte von Erbringen, Oppen und Honzrath die Ortsvorsteher sowie deren Stellvertreter gewählt.

Von Norbert Becker

Der Mittwochabend stand in der Gemeinde Beckingen im Zeichen von drei konstituierenden Sitzungen der neuen Ortsräte mit Wahl der Ortsvorsteher. Bürgermeister Thomas Collmann betonte dabei jeweils als Sitzungsleiter seine angekündigte Aktionsoffensive für das politische Ehrenamt. „Ich will künftig die ehrenamtliche, politische Arbeit der Ortsräte in der Öffentlichkeit positiver darstellen und auch hervorheben. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist im Kommunalbereich äußerst wichtig. Sie bringt unsere Gemeindebezirke immer wieder voran und Menschen, die mit dem Herzen bei der Sache sind, können viel bewegen“, erklärte der Bürgermeister und zeigte die wichtigsten ausgeführten und geplanten Maßnahmen im jeweiligen Ortsteil auf. Er verpflichtete die neugewählten Ortsratsmitglieder und dankte ihnen wie den ausgeschiedenen für ihre ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bürger. Außerdem überreichte er die Ernennungsurkunden an die Ortsvorsteher und die Bestellungsschreiben an deren Vertreter.

Der neue Ortsrat von Erbringen, der sich aus fünf CDU- und vier SPD-Mitgliedern zusammensetzt, traf sich in der Erwringer Scheier. Einziger Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers war der bisherige Amtsinhaber Hubert Schwinn (CDU). Er wurde mit sechs Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und einer ungültigen Stimme wiedergewählt. Auch seine Stellvertreterin Astrid Moritz bleibt weiter im Amt. Für sie wurden ebenfalls sechs Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und zwei ungültigen Stimmen abgegeben. Die Funktion des Schriftführers wird Frank Thomas Bienko ausüben, der bei Verhinderung von Max Kammer vertreten wird. Ortsvorsteher Schwinn bedankte sich für das Vertrauen. „Es ist für mich keine neues Amt. Als Rentner kann ich viel erledigen“, erklärte er. Dem Ortsrat gehören an: Frank Thomas Bienko, Max Kammer, Astrid Moritz, Hubert Schwinn und Jürgen Wagner (CDU) sowie Christoph Dusemund, Stefan Jacob, Nikolaus Klauck und Monika Lambert-Debong (SPD).

In der Oppener Hütte, einem schmucken Blockhaus, kam der neue Ortsrat von Oppen, dem fünf Ratsmitglieder der CDU und vier der SPD angehören, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Als einziger Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers wurde wieder Ralf Selzer (CDU) vorgeschlagen. Auf ihn entfielen acht Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme. Bei der Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers traten der bisherige Amtsinhaber Dirk Maxem (CDU) und Stefan Krutten (SPD) an. Dabei setzte sich Maxem mit fünf zu vier Stimmen durch. Rouven Pötzsch fungiert weiter als Schriftführer, Ermin Blum als sein Vertreter. Ortsvorsteher Selzer, der sich für die Wiederwahl bedankte, meinte: „Der Bürgermeister hat es in seiner Ansprache auf den Punkt gebracht. Es wäre schön, das Dorfgemeinschaftshaus mit Leben zu erfüllen.“ Im neuen Ortsrat ist die CDU mit Ermin Blum, Dirk Maxem, Ralf Selzer, Rouven Pötzsch und Heinz Jürgen Weber vertreten und die SPD mit Dieter Beckinger, Holger Beckinger, Stefan Krutten und Alexander Schmidt.