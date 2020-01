Neujahrsempfang in Düppenweiler : Düppenweiler blickt aufs Jahr 2019 zurück

DÜPPENWEILER Musik und Tanz umrahmten den Neujahrsempfang mit Ausblicken auf Geburtstage und Konzerte.

Der Topfstädter Neujahrsempfang erfreut sich stets eines guten Zuspruchs. Dies war auch am Freitagabend im Festsaal der Firma Gourmet-Party-Service Biesel wieder so. Ortsvorsteher Thomas Ackermann eröffnete zum 16. Mal die Veranstaltung und begrüßte neben Vereinsvertretern mit Anhang, Gemeinde- und Ortsratsmitglieder sowie Bürgermeister Thomas Collmann und dessen Amtsvorgänger Erhard Seger.

Das Fronleichnamsfest feierte die gesamte Pfarreiengemeinschaft Beckingen in Düppenweiler. „Die Überprüfung der Pfarreienreform durch den Vatikan lässt die Hoffnung aufkommen, dass diese etwas abgemildert wird“, meinte der Ortsvorsteher. Themen für ihn waren auch die Kommunalwahlen und die Politik. Ministerpräsident Tobias Hans habe im Juni in der Düppenweiler Kultur- und Sporthalle den Saarland-Dialog eröffnet und sei zudem Schirmherr des 35. Topfstädter Dorffeschdes gewesen.

Guten Anklang bei den Besuchern habe auch die Bergpredigt von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Mettenschicht am Kupferbergwerk gefunden. Ackermann wies ebenso auf Investitionen, wie die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, hin. Ein nachgebesserter Antrag auf Errichtung einer 30er Zone im Ortskern liege beim Landratsamt vor. Im neuen Haushalt der Gemeinde seien 450 000 Euro für das Neubaugebiet in der Josefstraße eingeplant, wo der Ortsrat nun sieben Baustellen vergeben kann.

Zudem werden auch zwei Grundstücke für Wohnhäuser nebst einem Garagengrundstück in der Jahnstraße angeboten. Auch das leidige Thema altes Möbelhaus Schommer in der Ortsmitte soll nach dessen Erwerb durch die Gemeinde nun vom Tisch kommen. Die Vorschläge von drei angeschriebenen Planungsbüros werden mit den Bürgern diskutiert, um eine gute Lösung für die angestrebte Neugestaltung zu finden. Mit der Ärztin Dr. Kühnle-Adler aus Saarlouis wurde eine Nachfolgerin für die Praxis von Dr. Ruffing gefunden. An größeren Festen stehen 2020 unter anderem neben dem Dorffeschd Anfang August und dem Faasendzug das 100-jährige Bestehen der Feuerwehr, verbunden mit dem Kreisfeuerwehrtag, ein Open-Air-Konzert am Kupferberg und eine Bergliederprobe mit Schnaps auf dem Programm.