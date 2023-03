Hochwasserschutz im Fokus Ortsrat billigt neue Pläne für Netto-Filiale in Reimsbach

Lange ist es still gewesen um die geplante Ansiedlung eines Netto-Marktes im Oberen Haustadter Tal. In der Ortsmitte von Reimsbach, auf dem Areal einer alten Tankstelle, soll die neue Filiale mit einer Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern entstehen. Doch die 2021 offengelegten Pläne lösten Bedenken aus (siehe Infobox). Dass seitdem kaum etwas öffentlich wurde, bot viel Raum für Spekulationen. Damit ist jetzt Schluss. Die aktualisierte Planung für das Bauvorhaben wurde am Montag im Ortsrat Reimsbach vorgestellt. Weit mehr als 100 Bürger haben die Sitzung im Clubheim des 1. FC Reimsbach verfolgt. Das Gremium hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einstimmig gebilligt.